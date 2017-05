Đồng Tháp chú ý công tác chuyển đề thi qua phà và sao in đề thi

(Dân trí) - Làm việc với UBND tỉnh Đồng Tháp về công tác chuẩn bị kỳ thi THPT Quốc gia 2017, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga nhấn mạnh: Ở Đồng Tháp có nhiều nơi phải qua phà nên việc giao đề thi phải hết sức cẩn trọng, đảm bảo an toàn cho đề thi, bài thi và con người. >> Thứ trưởng Bùi Văn Ga kiểm tra công tác chuẩn bị thi tại Ninh Bình

Chiều 12/5, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga dẫn đầu đoàn công tác Bộ GD-ĐT đến tỉnh Đồng Tháp làm việc Ban chỉ đạo kỳ thi THPT quốc gia 2017, xung quanh công tác chuẩn bị cho kỳ thi này vào 22,23,24 tháng 6 tới.

Theo thống kê của Sở GD&ĐT Đồng Tháp, số lượng thí sinh đăng ký dự thi là 12.625. Trong đó HS, học viên chính quy là 11.891 (hệ THPT 11.375 và GDTX 516). Thí sinh tự do 734 (chưa tốt nghiệp 273 và tốt nghiệp 461). Tổng số có 26 điểm thi bố trí tại 11/12 huyện, thị, thành phố. Tại huyện Hồng Ngự có trường hợp 300 thí sinh trên địa bàn huyện tập trung về thị xã Hồng Ngự dự thi.

Báo cáo với đoàn công tác, Sở GD-ĐT tỉnh Đồng Tháp cho biết, công tác sao in đề thi rất được địa phương quan tâm nên việc này sẽ tổ chức sao in tại trụ sở để đảm bảo an toàn

Tất cả nơi bố trí các điểm thi đều có các nhà nghỉ, khách sạn, quán ăn, nhà hàng đảm bảo phục vụ đủ nhu cầu ăn, ở của cán bộ coi thi. Riêng đối với thí sinh tự do với số lượng 734 học sinh, học viên thi tại trung tâm TP Cao Lãnh, đảm bảo đủ chỗ trọ, ăn nghỉ cho thí sinh và người nhà thí sinh. Các mạnh thường quân, ban đại diện cha mẹ HS hỗ trợ suất cơm và nước uống, chỗ ở miễn phí, chỗ trọ giá rẻ; huy động đoàn viên và sinh viên tình nguyện hướng dẫn thí sinh về địa điểm thi, tư vấn chỗ ở cho thí sinh.

Tại buổi làm việc, ông Trần Thanh Liêm - Giám đốc Sở GD&ĐT, cho biết: Việc in sao đề thi sẽ được bố trí trong khuôn viên Sở GD&ĐT, khu vực này biệt lập đảm bảo an ninh an toàn cho việc in sao đề thi. Sở cũng đã chuẩn bị các thiết bị máy móc đảm bảo cho việc in sao đề thi, đồng thời chuẩn bị 1 máy photocopy dự phòng. Do tổ chức giao nhận đề thi hằng ngày nên Sở dự kiến có 12 xe vận chuyển đề thi, bài thi.

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga nhận mạnh, Đồng Tháp chú ý công tác giao đề thi, nhận đề thi vì có nhiều địa phương phải qua phà

Sở GD&ĐT phối hợp với công an tỉnh bố trí công an bảo vệ, đảm bảo an ninh, an toàn khu vực thi; phối hợp UBND các huyện, thị, thành phố có phương án, kế hoạch về vệ sinh an toàn thực phẩm, an toàn giao thông, an ninh trật tự ở các khách sạn, nhà nghỉ, nơi công cộng cũng như phòng chống thiên tai, bảo đảm lưới điện.

Xung quanh công tác vận chuyển đề thi, bài thi, PGS.TS Nguyễn Văn Đệ - Hiệu trưởng Trường ĐH Đồng Tháp, cho rằng: Mỗi chuyển phà Cao Lãnh qua lại mất thời gian từ 10 - 15 phút/chuyến, do vậy việc giao đề thi, nhận bài thi phải tính toán kỹ để đảm bảo thời gian. Có thể bố trí riêng một chiếc phà để đảm nhận nhiệm vụ này.

Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Bùi Văn Ga nhấn mạnh: Kỳ thi năm nay tỉnh tiến hành giao đề thi hằng ngày, nhưng ở Đồng Tháp có nhiều nơi phải qua phà, đường xa nên phải hết sức cẩn trọng, đảm bảo an toàn cho đề thi, bài thi và con người. Ngành y tế địa phương tích cực kiểm tra, tuyên truyền để đảm bảo an toàn thực phẩm cho thí sinh và cán bộ coi thi trong suốt kỳ thi.

Kỳ thi THPT quốc gia đã cận kề, Đồng Tháp cần sớm giao nhiệm vụ cho các đơn vị chức năng triển khai sâu sát, nắm chắc quy chế để đảm bảo an toàn, công bằng, nghiêm túc.

Nguyễn Hành