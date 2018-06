Giải pháp tăng khả năng trúng tuyển đại học, thí sinh nên biết

(Dân trí) - Sau khi vượt qua kỳ thi THPT quốc gia đầy căng thẳng, giờ đây nhiều thí sinh và cả phụ huynh lại lo lắng về kết quả thi.

Trong tổng số 925.964 thí sinh đăng ký dự thi THPT quốc gia có 688.641 thí sinh sử dụng kết quả thi để xét tuyển vào các trường Đại học, Cao đẳng. Nếu kết quả thi thực sự không như kỳ vọng mong đợi thì cánh cửa vào các trường Đại học, Cao đẳng sẽ khép lại? Điều đó sẽ không xảy ra nếu thí sinh lựa chọn một trong các giải pháp sau:

Thứ nhất. Điều chỉnh nguyện vọng

Điều chỉnh nguyện vọng không chỉ mở ra cơ hội cho các bạn thí sinh có kết quả thi tốt được học ở những trường học mình mơ ước, mà đây cũng chính là thời điểm quan trọng để các bạn có mức điểm vừa phải có thể được học đúng ngành nghề và trường học thực sự phù hợp với năng lực. Mốc thời gian điều chỉnh nguyện vọng của năm 2018 như sau:

+ Điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT theo phương thức trực tuyến: Nếu số lượng nguyện vọng sau khi điều chỉnh không lớn hơn số lượng nguyện vọng đã đăng ký ban đầu khi đăng ký dự thi. Thời gian Từ 19/7đến 17 giờ 00 ngày 26/7.

+ Điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT bằng Phiếu điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT: Nếu số lượng nguyện vọng sau khi điều chỉnh lớn hơn số lượng nguyện vọng đã đăng ký ban đầu khi đăng ký dự thi. Thời gian từ 19/7đến 17 giờ 00 ngày 28/7.

Khi điều chỉnh nguyện vọng thí sinh cần cân nhắc năng lực bản thân, sở thích và mong muốn của mình để chọn được hướng đi đúng cho tương lai. Bên cạnh đó, cần chú ý yếu tố việc làm sau khi tốt nghiệp để tránh tình trạng ra trường thất nghiệp.

Trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội là trường công lập đào tạo chuyên ngành Dệt May, với hơn 50 năm xây dựng và trưởng thành, Nhà trường là nơi đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành Dệt may Việt Nam, được các doanh nghiệp đánh giá cao.

Trường có doanh nghiệp chuyên sản xuất hàng xuất khẩu với trên 600 lao động. Đây là môi trường lý tưởng để sinh viên thực hành, thực tập nghề nghiệp, áp dụng những kiến thức, kỹ năng được trang bị. Mô hình đào tạo theo định hướng ứng dụng nên sau khi học lý thuyết, nguyên lý cơ bản, sinh viên được trực tiếp thực hành trên các sản phẩm từ thị trường, thực tập tại doanh nghiệp, giúp sinh viên nâng cao ý thức, tính kỷ luật và hòa nhập với thực tiễn sản xuất. Đây là điểm khác biệt tạo nên uy tín, thương hiệu của Trường.

Ảnh trái: Ngày hội việc làm năm 2018. Ảnh phải: Khuôn viên của trường.

Tốt nghiệp trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội, sinh viên không phải lo lắng về việc làm. Hầu hết các em đều tìm được công việc thích hợp trong ngày hội việc làm do Trường tổ chức hàng năm với mức thu nhập khởi điểm từ 6-8 triệu đồng/tháng. Rất nhiều HS-SV được các doanh nghiệp tuyển dụng ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Thực tế về việc làm của sinh viên sau tốt nghiệp tại Trường được thể hiện rất rõ qua kết quả khảo sát cựu sinh viên. Theo đó, sau 1 năm tốt nghiệp: Hầu hết sinh viên có việc làm với mức thu nhập bình quân 6,9 triệu đồng/tháng.

Trong những năm gần đây, Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội là một trong số các trường được thí sinh quan tâm và chọn lựa bởi danh tiếng đào tạo nguồn nhân lực ngành Dệt May, tỷ lệ có việc làm và cơ hội phát triển nghề nghiệp của sinh viên sau tốt nghiệp.

Thứ hai. Xét tuyển học bạ THPT

Là phương thức được đông đảo phụ huynh và thí sinh quan tâm chọn lựa - như một giải pháp xét tuyển thông minh để "chắc suất" vào Đại học. Phiếu đăng ký xét tuyển, bản sao học bạ THPT và bản sao giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT (đối với thí sinh tự do) hoặc bản sao giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời (đối với thí sinh lớp 12) là những giấy tờ không thể thiếu nếu muốn đăng ký xét tuyển học bạ THPT.

Năm 2018, trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội dành 30% chỉ tiêu cho phương án xét tuyển học bạ THPT. Đây là phương thức xét tuyển độc lập với phương thức điểm thi THPT quốc gia. Để tăng cơ hội trúng tuyển thí sinh nên chủ động nộp hồ sơ sớm, tốt nhất trước 30/7/2018.

Bên cạnh đó, Trường còn xét tuyển thẳng theo phương án tuyển sinh riêng. Đây là phương án giúp thí sinh trở thành tân sinh viên của Trường trong thời gian sớm nhất với 100% cơ hội trúng tuyển.

Điều kiện xét tuyển thẳng theo phương án riêng: Thí sinh thỏa mãn 1 trong 2 điều kiện sau:

+ Có kết quả học tập năm lớp 12 đạt loại giỏi trở lên.

+ Có chứng chỉ TOEIC hoặc TOEFL đạt 450 trở lên; hoặc IELTS từ 4.5 trở lên và tương đương.

Thời gian nhận hồ sơ xét tuyển thẳng theo phương án riêng: Từ 03/5/2018 đến hết ngày 20/7/2018.

Tìm hiểu thông tin tuyển sinh Trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội tại website: hict.edu.vn