Học viện Tài chính tuyển sinh thạc sỹ Tài chính & Đầu tư

Với triết lý “Chỉ dạy cái cần học, chỉ học cái cần làm”, chương trình Thạc sĩ Tài chính và Đầu tư (MSc) của Học viện Tài chính liên kết với trường Đại học Greenwich (vương quốc Anh) luôn là lựa chọn đúng đắn nhất hiện nay đối với các học viên đã xác định rõ mục tiêu học vì sự phát triển của bản thân, vì tương lai nghề nghiệp của chính mình.

Thực tế qua 7 khóa đào tạo cho thấy, đây là chương trình Thạc sỹ DUY NHẤT tại Việt nam liên kết với Vương quốc Anh đào tạo chuyên sâu ngành Tài chính và Đầu tư tài chính (Master of Science in Finance and Investment - MSc). Chương trình đào tạo thực hiện gọn trong 12 tháng, học chủ yếu cuối tuần, bao gồm 7 môn học và 1 đề án tốt nghiệp, trong đó chỉ có 4 môn thi, sinh viên không phải bảo vệ đề án tốt nghiệp.

Chương trình được giới chuyên môn và các nhà tuyển dụng trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, chứng khoán đánh giá cao bởi tính thực tiễn của nó, bởi kinh nghiệm, trình độ chuyên môn sâu của đội ngũ giảng viên, bởi sự chuyên nghiệp trong công tác quản lý. Nhờ đó, các học viên sau khi tốt nghiệp luôn đáp ứng được những yêu cầu ngày càng cao của các nhà tuyển dụng, họ không những có kiến ​​thức chuyên sâu về tài chính và đầu tư tài chính mà còn được phát triển một loạt các kỹ năng cần thiết trong công việc, nhất là kỹ năng sử dụng tiếng Anh trong giao tiếp, nghiên cứu thị trường, đề xuất về quản trị tài chính, đầu tư cũng như các kỹ năng làm việc nhóm và kỹ năng giải quyết vấn đề tài chính.

Những ai có nguyện vọng trở thành nhà quản trị tài chính hoặc nhà đầu tư chuyên nghiệp trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, chứng khoán hoặc muốn trang bị nền tảng kiến thức vững chắc về tài chính và đầu tư tài chính thì đây là cơ hội tốt nhất. Đăng ký ngay:

• Viện Đào tạo Quốc tế - Học viện Tài chính

• Số 6, Phan Huy Chú, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

• Hotline: 0904.936.636 | 0911.068.228 | 094.114.8968 | 091.6633.286

• Email: Master.info@iife.edu.vn

• Web: www.iife.edu.vn & http://www2.gre.ac.uk

• Phương thức tuyển sinh

• Xét tuyển hồ sơ các thí sinh đã tốt nghiệp các trường đại học (không yêu cầu kinh nghiệm công tác).

• Tiêu chuẩn tiếng Anh: đầu vào B2 theo khung tham chiếu Châu Âu.

• Trường hợp chưa đủ chuẩn tiếng Anh, được theo học khóa dự bị tiếng Anh (Pre-Master) tại Viện Đào tạo Quốc tế - số 6 Phan Huy Chú, Hà Nội.

• Thời gian tuyển sinh:

• Tiếp nhận hồ sơ: từ 19/8/2017 đến hết 30/9/2017

• Khai giảng: 5/10/2017

• Học phí: 195 triệu toàn khóa (không bao gồm học phí học Tiếng Anh và học chuyển đổi), chia 3 kỳ, mỗi kỳ 65 triệu.

• Lịch học:

• Học các ngày thứ 7 và chủ nhật từ 7/10/2017 đến 30/9/2018

• Lịch thi các môn

• Giao đề tài đề án tốt nghiệp: tháng 7/2018

• Nộp đề án tốt nghiệp: tháng 10/2018

• Chấm đề án tốt nghiệp: tháng 11/2018

• Công bố kết quả và trao bằng Thạc sỹ: tháng 12/2018

PGS. TS. Bùi Đường Nghiêu, Viện trưởng Viện Đào tạo Quốc tế - Học viện Tài chính và Ông Raj Dass Đại diện Trường Đại học Greenwich (vương quốc Anh) trong buổi Lễ Khai giảng Chương trình Thạc sỹ Tài chính và Đầu tư Khóa 6, tháng 9/2016 tại Hà Nội.

Khai giảng Khóa 7 Chương trình Thạc sỹ Tài chính và Đầu tư tháng 5/2017.

PGS. TS. Phạm Văn Liên – Phó Giám đốc Học viện Tài chính và ông Nicholas Hand - Giám đốc phụ trách các đối tác và chương trình quốc tế Đại học Greenwich trong Lễ Trao bằng.

Tân Thạc sỹ Tài chính và Đầu tư khóa 4 hân hoan nhận Bằng Thạc sỹ - tháng 4/2017.

