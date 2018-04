Thanh Hóa: Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2018 - 2019 tăng đột biến

(Dân trí) - UBND tỉnh Thanh Hóa vừa phê duyệt kế hoạch phát triển sự nghiệp giáo dục của tỉnh năm học 2018 - 2019. Theo đó, chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm 2018 là 35.183, tăng gần 1.000 chỉ tiêu so với năm học trước. >> Những điểm mới tuyển sinh vào lớp 10 Hà Nội >> Hà Nội: Tăng hơn 12.000 chỉ tiêu vào lớp 10 THPT >> TPHCM: Hơn 68.000 chỉ tiêu vào lớp 10 công lập năm học 2018-2019

Năm học 2016-2017, toàn tỉnh Thanh Hóa có khoảng 41.500 học sinh (HS) lớp 9, năm học 2017 - 2018 có khoảng 48.200 HS. So với năm học trước, số lượng HS lớp 9 năm nay tăng khoảng gần 7.000 HS.

Theo công bố của UBND tỉnh Thanh Hóa, chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2018-2019 là 35.183 HS (năm học 2017 - 2018 là 34.243 HS). Như vậy, so với năm học trước, chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm nay đã tăng gần 1.000 HS.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2018 - 2018 trên địa bàn TP Thanh Hóa dự báo sẽ "nóng" hơn kỳ thi năm 2017

Ông Lê Văn Cương, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở GD&ĐT Thanh Hóa cho biết: Năm học 2018 - 2019, có khoảng 71% HS được tuyển vào các trường THPT công lập, còn 29% HS sẽ phải học các trường ngoài công lập hoặc Trung tâm Giáo dục thường xuyên, học nghề.

Do số lượng HS đang học lớp 9 năm nay tăng hơn so với năm trước nên chỉ tiêu tuyển sinh cũng tăng. Trong đó chủ yếu tập trung ở khu vực thành phố Thanh Hóa với khoảng 5.000 HS đang học lớp 9 (tăng so với năm học trước gần 1.500 HS).

Cũng theo ông Cương, chỉ tiêu cho các trường THPT công lập trên địa bàn thành phố cũng tăng lên. Tuy nhiên, việc tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 cho các trường THPT công lập trên địa bàn thành phố Thanh Hóa sẽ thực hiện theo hướng tăng sỹ số/ lớp (từ 42 HS/ lớp lên 45 HS/ lớp) chứ không tăng số lượng lớp nhằm giúp ổn định quy mô các trường THPT về số lớp học, biên chế giáo viên… và thực hiện công tác phân luồng HS theo Chỉ thị số 10 - CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường phân luồng HS sau THCS.

Qua tìm hiểu được biết, tại Trường THCS Minh Khai, năm học 2017-2018, nhà trường có 493 HS lớp 9 (tăng 233 HS so với năm học trước); tại Trường THCS Điện Biên, có 244 em (tăng 131 em so với năm học trước)...

Ông Tạ Hồng Lựu, Trưởng Phòng GD&ĐT thành phố Thanh Hóa, cho biết: Mặc dù số lượng HS lớp 9 năm nay tăng đột biến so với mọi năm, nhưng qua khảo sát, tính toán chuyên môn thì với số lượng các trường THPT công lập và ngoài công lập hiện có trên địa bàn thành phố là 8 trường (trong đó có 4 trường công lập) vẫn sẽ đáp ứng được yêu cầu học tập của HS.

Tuy nhiên, có một thực tế là do phần lớn các bậc phụ huynh đều mong muốn cho con em mình được vào học tại các trường công lập, do vậy, số lượng thí sinh đăng ký vào các trường này thường khá đông, dẫn đến “cuộc đua” dự báo sẽ rất “nóng”.

Được biết, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm nay tại Thanh Hóa có một số điểm mới so với năm ngoái. Theo đó, sẽ không tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên Lam Sơn riêng mà tổ chức theo cùng ngày thi, lịch thi với kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT và THPT dân tộc nội trú.

Riêng những HS thi vào Trường THPT chuyên Lam Sơn phải thi thêm một môn chuyên theo đề thi riêng. Sau khi có kết quả thi, Trường THPT chuyên Lam Sơn sẽ tổ chức xét tuyển theo quy định. Đối với những thí sinh không trúng tuyển vào Trường THPT chuyên Lam Sơn sẽ dùng kết quả ba môn thi không chuyên để xét tuyển vào lớp 10 THPT dân tộc nội trú hoặc lớp 10 THPT mà thí sinh có đăng ký.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2018-2019 tại Thanh Hóa sẽ diễn ra vào ngày 8 và 9/6/2018. Để chuẩn bị cho kỳ thi, các trường THCS trên địa bàn đang khẩn trương hoàn thành chương trình giảng dạy và tổ chức ôn tập cho HS lớp 9 để các em vững tin bước vào kỳ thi vượt cấp đạt kết quả cao nhất.

Duy Tuyên