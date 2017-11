TP Vinh: Tựu trường, trẻ mầm non vẫn phải đóng học phí theo ngày nghỉ

(Dân trí) - Theo quy định của UBND tỉnh, năm học 2017 - 2018, học sinh Nghệ An bắt đầu tựu trường từ ngày 23/8. Tại thành phố Vinh, trong thời gian này, học sinh mầm non vẫn phải nộp học phí theo ngày nghỉ với mức thu 35 nghìn đồng/ngày. >> Quảng Ninh: Yêu cầu trường mầm non dừng ngay việc thu phí phụ huynh nộp học phí muộn >> ĐH FPT gây xôn xao khi cho sinh viên nộp học phí bằng tiền ảo Bitcoin >> Nghịch lý học phí đại học thấp hơn phổ thông

Cô đi dạy chính thức, trò đóng học phí ngày nghỉ

Từ ngày 23/8, cùng với học sinh mầm non toàn TP Vinh (Nghệ An), Trường Mầm non Hưng Lộc 1 (xã Hưng Lộc) có hơn 700 học sinh tựu trường, (chiếm khoảng 85% học sinh của trường) tựu trường.

Một phụ huynh có con học tại Trường mầm non Hưng Lộc cho biết: “Do học phí học hè cao nên tôi cho con nghỉ, ở nhà ông bà trông giúp. Từ 23/8, theo thông báo tựu trường, tôi cho cháu đi học trở lại. Đến khi nộp học phí thì tôi khá bất ngờ bởi đã vào năm học mới rồi mà các cháu vẫn phải nộp 35 nghìn đồng/ngày theo học phí theo ngày nghỉ”.

Theo quy định, giáo viên mầm non trở lại trường làm việc bắt đầu từ tháng 8, sau 2 tháng nghỉ hè

Với mức thu 35 nghìn đông/ngày, trong vòng 8 ngày (thực học) kể từ khi tựu trường đến khi khai giảng năm học Trường Mầm non Hưng Lộc thu về gần 200 triệu đồng, cao hơn mức học phí mà nhà trường thu được trong 1 tháng đối với học sinh toàn trường.

Tại Trường Mầm non Hưng Dũng 1, từ ngày 23/8, tỷ lệ học sinh đến tựu trường là hơn 400 cháu (đạt khoảng 60%). Các phụ huynh cũng phải đóng 35 nghìn đồng/ngày cho con em mình.

Chị Nguyễn L.A, phụ huynh trường Mầm non Hưng Dũng 1 phân vân: “Tôi được biết thời gian làm việc của giáo viên mầm non bắt đầu từ tháng 8. Vậy thì tại sao các cháu lại phải đóng tiền học phí ngày nghỉ trong khi các cô đã đi làm chính thức?”.

Theo bà Nguyễn Thị Anh, Hiệu trưởng Trường mầm non Hưng Dũng 1, 35 nghìn đồng/ngày là mức học phí thu theo Quyết định 06/2016/QĐ-UBND tỉnh đối với hình thức tổ chức nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ vào các ngày nghỉ trong các trường mầm non công lập trên địa bàn tỉnh.

Trường Mầm non Hưng Dũng 1 thông báo trẻ tựu trường từ ngày 23/8 và thu 35 nghìn đồng/ngày

Bên cạnh đó, Quyết định 89/2016/QĐ-UBND tỉnh quy định mức thu học phí trên địa bàn tỉnh Nghệ An thì việc thu học phí chỉ được thu tối đa 9 tháng/ năm học. Nếu thu thêm tháng 8 sẽ thành thu 10 tháng. Do vậy, các trường phải thu theo ngày nghỉ để không trái với quy định của tỉnh.

Thành phố Vinh có 28 trường mầm non công lập với khoảng 26.000 em học sinh. Hầu hết tất cả các em đều tựu trường từ ngày 23/8/2017 và phải đóng học phí với mức 35 nghìn đồng/ngày thực học.

Văn bản Trung ương và tỉnh vênh nhau?

Theo quy định tại Nghị định 86/2015/NĐ-CP quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 – 2021, tại điều 13, Chương IV ghi rõ: “… Đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục thường xuyên, đào tạo thường xuyên và các khóa đào tạo ngắn hạn, học phí được thu theo số tháng thực học”.

Biên lai thu tiền học phí 8 ngày học kể từ ngày tựu trường 23/8 tại Trường Mầm non Hưng Lộc (TP Vinh). Với 8 ngày học, mỗi cháu phải đóng 240 nghìn đồng, cao hơn mức học phí một tháng theo quy định

Trong khi đó, tại Quyết định 89/2016/QĐ-UBND tỉnh Nghệ An về mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục đào tạo công lập, việc thu học phí các trường mầm non mặc dù được thực hiện theo điều 86/2015/NĐ-CP nhưng tối đa 9 tháng/năm học.

Theo Quyết định số 5642/UBND - TCKH&GDĐT của UBND TP Vinh về việc thực hiện các khoản thu, chi năm học 2017 - 2018 trong các cơ sở giáo dục thì thời gian học sau tựu trường của tháng 8 sẽ được tính bằng “thu tiền học vào ngày nghỉ”.

Tại Quyết định số 1412/SGDĐT – GDMN của Sở GD&ĐT Nghệ An về việc hướng dẫn nhiệm vụ chuẩn bị cho năm học mới thì mức thu học phí kể từ ngày đón trẻ sau ngày tựu trường (23/8) thực hiện theo Nghị quyết số 53/2016/NQ – HĐND tỉnh về mức thu học phí đối với các trường công lập. Theo Nghị quyết 53 thì nếu đóng học phí cả tháng 8 thì mỗi cháu chỉ phải nộp từ 180-210 nghìn đồng/tháng, thấp hơn rất nhiều so với mức thu 35 nghìn đồng/ngày kể từ ngày tựu trường đến ngày 1/9 (thu học phí tháng thứ 1 của năm học mới).

Các cháu Trường Mầm non Hưng Lộc trong giờ vận động ngoài trời

Văn bản của Sở GD&ĐT Nghệ An cũng lưu ý trong trường hợp nhà trường nhận trẻ không đủ thời gian một tháng thì được thu theo số ngày nhận nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ. Tuy nhiên, theo một cán bộ Sở GD&ĐT Nghệ An thì mức thu này chỉ được áp dụng cho ngày thứ 7 chứ không được thu cho tất cả các ngày trong tuần.

Cũng theo vị này, việc các trường áp dụng mức thu học phí ngày nghỉ cho thời điểm sau khi tựu trường là sai. “Theo quy định, giáo viên nghỉ hè 2 tháng 6-7, kể từ tháng 8, giáo viên phải đến trường. Việc trường đón trẻ và các cô làm nhiệm vụ của mình không được tính là thời gian làm việc ngày nghỉ, do vậy nhà trường không được thu học phí ngày học tháng 8 theo mức học phí ngày nghỉ được”, vị này cho biết thêm.

Hoàng Lam